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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 12-4-2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:58 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة مواعيد القطارات في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين 12-4-2021.

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 12-4-2021

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.

قطار رقم 584 يقوم من طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح، ويصل القاهرة في الساعة 8:15.

قطار رقم 381 – موعد القيام الساعة 8:35 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 11:05.

قطار رقم 333 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 12:00 ويصل الزقازيق الساعة 13:50.

قطار رقم 385 – يقوم من القاهرة الساعة 12:35 ويصل الزقايق الساعة 15:00.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 987 مكيف – تتحرك رحلة القطار الساعة 4.50 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 16:50.

قطار رقم 159 مميز – تنطلق رحلة الساعة 6.00 من محطة الأقصر، وتنتهي فى تمام الساعة 18:20 بالقاهرة.

قطار رقم 891 مكيف – يصل القطار محطته النهائية في القاهرة الساعة 17:35 بعد قيامه الساعة 11.00 من محطة سوهاج.

قطار رقم 157 مميز – تنتهي رحلة القطار في الساعة 19:05 بالقاهرة بعد تحركه الساعة 7:30 من الأقصر.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق القطار من محطة أسوان في الساعة 5:30 ويصل محطته النهائية القاهرة الساعة 19:35.

قطار رقم 167 مميز – تنطلق رحلة القطار في تمام الساعة 13.30 بمحطة المراغة، وتنتهي الرحلة في الساعة 15.15 في أسيوط.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، ويصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

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