اليوم.. الأديرة القبطية تبدأ إغلاق أبوابها تزامنا مع الموجة الثالثة لكورونا

تبدأ عدد من الأديرة القبطية؛ اليوم الإثنين؛ إغلاق أبوابها، أمام الأقباط، حتى احتفالات شم النسيم، وذلك تزامنًا مع ارتفاع الإصابات بالموجة الثالثة لفيروس كورونا المُستجد.وأعلن دير السيدة العذراء مريم المعروف بالسريان، عن إغلاق أبوابه امام الأقباط وذلك تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس الدير، في بيان له، "إنه نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد خلال الفترة الحالية، نعتذر عن استقبال الزوار سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة أو أسر الآباء الرهبان وذلك ابتداء من الإثنين 12 أبريل وحتى 4 مايو المقبل".وأعلن الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن إغلاق أبوابه أمام الأقباط، وذلك تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا يسطس، أسقف ورئيس الدير، في بيان له: "إنه نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد خلال الفترة الحالية، نعتذر عن استقبال الزوار سواء المصريين أو الأجانب أو الأباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة أو أسر الآباء الرهبان، وذلك ابتداء من الإثنين 12 أبريل، وحتي إشعار آخر".وأضاف: "نصلي ونطلب من الله أن يرفع الوباء عن العالم".