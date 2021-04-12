تونس: تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 271 ألفا و861 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و293 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 510 حالات من الإصابة بفيروس كورونا خلال ال(24) ساعة الماضية.. مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 12 ألفا و711 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة 413 حالة، إلى جانب 137 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.