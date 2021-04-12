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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأيام المفترجة» في مفردات الحارة المصرية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:33 ص
يسرى أبو القاسم
يسرى أبو القاسم
يسرى أبو القاسم يكتب
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المصريون يستبشرون بالأيام المباركة في شهر رجب،وفي شعبان، وفي رمضان، وفي عيد الفطر الذي يسمونه بالعيد الصغير، وعيد الأضحى الذي يسمونه بالعيد الكبير وكذلك في أيام الحج، ويقولون إننا في أيام مفترجة أى مصحوبة بالفرج والبركة وانفراج الهموم.

ولا يكون الاستبشار هنا فى الفرح فقط سواء في الخطوبة أو الزواج أو لم الشمل، بل يستبشرون بالأيام المفترجة حتى في المرض وطلب الشفاء أو في الموت، فإذا مات شخص من العائلة أو الحارة في ليلة النصف من شعبان أو في رمضان أو أيام الأعياد أو في موسم الحج، أو في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة نفسه يقولون، "شوف كرم ربنا عليه والله ربنا راضي عنه علشان مات في أيام مفترجة".

كما أن المصريون يتسامحون فى هذه الأيام المباركة، لذا إذا قام أهل الخير بالصلح بين المتخاصمين خلال هذه الأيام يقولون لطرفي النزاع، " ميصحش تفضلوا متخاصمين واحنا في أيام مفترجة"، ولا يكون الاستبشار بالأيام التى ذكرناها فقط بل فى الأيام التى تسبقها أيضا، لذا يقولون "احنا داخلين على أيام مفترجة"، وتعد هذه العبارة مفتاحا لحل المشكلات، ويكون لها مفعول السحر على مسامع المتخاصمين، لينفضوا النزاع القائم بينهم حتى لا يدخلوا الايام المباركة بشىء من القطيعة والشحناء.

وفي بعض الأحيان يتصالح المتخاصمون من تلقاء أنفسهم إذا حل رمضان الذى يعد أكثر الشهور التى يتصالح فيه المتخاصمين، نظرا للشحنة الدينية العالية التي تنعكس على سلوك المصريين، فيكثر التراحم والتزاور والتسامح بينهم ذلك لأنها أيام مفترجة.

ويعد رمضان هو من أكثر الشهور التى يتصالح فيها الأزواج المتخاصمين في مصر فإذا غضبت الزوجة ودخل شهر رمضان وكانت غاضبة من زوجها في بيت أهلها، وترفض الرجوع إليه تقبل بعودتها حتى لا تقضى شهر رمضان خارج بيتها، وإذا كان الزوج متعنتا فى التصالح مع زوجته وعودتها إلى البيت، يكون متساهلا إذا حل رمضان احتراما للشهر الفضيل الذي لا يقبل بالتفرق، فمن المعروف أن المصريين أكثر شعوب الأرض ابتهاجا وتوقيرا لشهر رمضان.

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