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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تواجه اتهامات بإدارة مشروع سرى يعزز نظام شراء إعلاناتها على منافسيها

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:23 ص
جوجل
جوجل
أ ش أ
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تواجه شركة «جوجل» الأمريكية، عملاق محركات البحث عبر الإنترنت، اتهامات بإدارة مشروع سري يدعى «المشروع برنانكي» اعتمد على بيانات عروض الأسعار التي تم جمعها من المعلنين عبر تبادل الإعلانات لصالح نظام الإعلانات الخاص بالشركة، وذلك حسبما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم المشروع، الذي كشفت عنه لأول مرة خدمة «إم ليكس» الإخبارية، كان مرئيًا عن غير قصد في مستند رفعته «جوجل» كجزء من دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في ولاية تكساس الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم الكشف عن مشروع «برنانكي» للمعلنين الخارجيين، وثبت أنه حقق أرباحًا طائلة لجوجل، حيث جلب للشركة مئات الملايين من الدولارات.

وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد «جوجل» في ديسمبر الماضي، زاعمة أن شركة البحث العملاقة كانت تستخدم تكتيكات مانعة للمنافسة، وكان مشروع «برنانكي» جزءًا رئيسيًا فيها.

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