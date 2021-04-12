جوجل تحدث قائمة المصطلحات الموجهة للإعلانات على يوتيوب

حدثت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، قائمة المصطلحات التي يعتمد عليها نظام الإعلانات الموجهة على منصة "يوتيوب" الشهيرة لاستضافة ومشاركة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.وذكرت الشركة أنها حظرت استخدام عدة مصطلحات مرتبطة بكلام يحض على الكراهية ككلمات مفتاحية للإعلانات على فيديوهات منصة "يوتيوب".تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير صادر عن منظمة "ذا مارك أب" أشار إلى أنه يمكن للمعلنين البحث عن مصطلحات مثل "حياة البيض مهمة" و"تفوق البيض" عند تحديد مكان وضع الإعلانات على منصة "يوتيوب".وأوضح التقرير "أن (جوجل) عرضت على المعلنين مئات الملايين من الخيارات لمقاطع فيديو وقنوات (يوتيوب) ذات الصلة بالتعصب للجنس الأبيض ومصطلحات أخرى تحض على الكراهية عندما بدأنا تحقيقنا؛ بما في ذلك (كل الحياة مهمة) - وهي عبارة تُستخدم بشكل متكرر كرد رد رافض على عبارة (حياة السود مهمة)".وأضاف التقرير أن "جوجل"، كانت في الوقت ذاته، تحظر استخدام المعلنين لمصطلحات مثل "حياة السود مهمة" للبحث عن الفيديوهات والقنوات لوضع إعلانات موجهة إليها.وقال متحدث باسم "جوجل" في بيان - "نأخذ مشكلة الكراهية والتحرش على محمل الجد وندينها بأشد العبارات الممكنة".وأضاف "على الرغم من عدم عرض إعلانات على الإطلاق ضد هذا المحتوى على (يوتيوب)، نظرًا لأن إستراتيجيتنا التنفيذية متعددة الطبقات نجحت أثناء هذا التحقيق، فإننا نقر تمامًا بأن المصطلحات المحددة مسيئة وضارة ولا ينبغي أن تكون قابلة للبحث. وقد عالجت فرقنا المشكلة وحظرت الشروط التي تنتهك سياسات الإنفاذ الخاصة بنا. وسنواصل توخي اليقظة في هذا الصدد".