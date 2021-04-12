محافظ بنى سويف ورئيس صندوق مصر السيادى يوقعان برتوكول تعاون

وقع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي على برتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق في مجال الاستفادة من خبرات وإمكانيات الصندوق في مجال الدفع بإستراتيجية المحافظة التنموية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة غير المستغلة، لتعظيم قيمتها والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.وأكد المحافظ على أهمية تلك الخطوة الهامة التي يتعاون فيها صندوق مصر السيادي مع المحافظة، حيث سيساهم بشكل كبير ونوعي في الدفع بالاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة لـ10 سنوات قادمة، والتي اشتملت على خطط ومشروعات للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية وهي: الصناعة، الزراعة، السياحة، النقل واللوجيستيات، والاتصالات، والمشروعات الصغيرة.وأشار محافظ بني سويف إلى أن الإستراتيجية التنموية التي استغرقت في إعدادها أكثر من عام من العمل المؤسسي والميداني، بداية من تدقيق المعلومات والبيانات والمسح الشامل للمقومات والموارد المتوافرة بالمحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مرورا بوضع خطط ومقترحات ومشروعات مدرسة لاستثمارها بشكل أفضل، انتهاء بعقد شراكات هامة وتعاون مثمر مع كل الجهات الفاعلة للترويج لهذه المقومات وتلك المشروعات، ويعد ذلك البروتوكول نتيجة وثمرة لتلك الجهود الماضية.وأعرب رئيس صندوق مصر السيادي "أيمن سليمان"عن ثنائه على الجهود المبذولة بالمحافظة، وتوافر المعلومات الدقيقة التي يمكن البناء عليها بشكل فاعل،، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي في جذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الواعدة من خلال خلق شراكات وإتاحة فرص استثمارية فريدة ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوافرة للقطاع الخاص تدر عوائدا مستمره للاجيال القادمه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.حضر مراسم توقيع البرتوكول كلًا من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، وعمرو إلهامي المسئول عن صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.