رئيس مجلس السيادة السودانى: ضرورة بسط الأمن على الحدود مع جنوب السودان

شدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على ضرورة تضافر الجهود من أجل بسط الأمن والسيطرة على الحدود مع دولة جنوب السودان لمنع الانفلاتات الأمنية.وأوصى البرهان، لدى لقائه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبد الباقي، بتكوين لجان من الدولتين للتحضير لمؤتمر جامع لمناقشة قضايا الحدود ومعالجتها.من جانبه، قال نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن المشاكل الحدودية بين جنوب السودان وولايات كردفان لا زالت تمثل خطرًا أمنيًا بسبب الانفلاتات التي تزداد عادة في فصل الخريف بسبب الزراعة والرعي.وأشار عبد الباقي، إلى أن رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، سيقوم بتكوين لجنة لدراسة مشكلات الحدود، ومن ثم رفع تقريرها في المؤتمر المزمع عقده في يونيو المقبل، وأثنى على قبول حكومة الفترة الانتقالية معاملة طلاب دولة جنوب السودان أسوة بالطلاب السودانيين في الجامعات والمعاهد العليا.