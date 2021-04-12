رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس السيادة السودانى: ضرورة بسط الأمن على الحدود مع جنوب السودان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:34 ص
البرهان
البرهان
أ ش أ
طباعة
شدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على ضرورة تضافر الجهود من أجل بسط الأمن والسيطرة على الحدود مع دولة جنوب السودان لمنع الانفلاتات الأمنية.

وأوصى البرهان، لدى لقائه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبد الباقي، بتكوين لجان من الدولتين للتحضير لمؤتمر جامع لمناقشة قضايا الحدود ومعالجتها.

من جانبه، قال نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن المشاكل الحدودية بين جنوب السودان وولايات كردفان لا زالت تمثل خطرًا أمنيًا بسبب الانفلاتات التي تزداد عادة في فصل الخريف بسبب الزراعة والرعي.

وأشار عبد الباقي، إلى أن رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، سيقوم بتكوين لجنة لدراسة مشكلات الحدود، ومن ثم رفع تقريرها في المؤتمر المزمع عقده في يونيو المقبل، وأثنى على قبول حكومة الفترة الانتقالية معاملة طلاب دولة جنوب السودان أسوة بالطلاب السودانيين في الجامعات والمعاهد العليا.

موضوعات متعلقة

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم


الصور

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

اعتقال موظفة رفضت إعادة أكثر من مليون دولار أودعت فى حسابها بالخطأ

تردد قنوات النهار 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان

تردد قناة القاهرة والناس 2021 لمشاهدة مسلسلات رمضان

تردد قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

بشرى عبدالمؤمن يكشف تفاصيل جديدة عن كتاب «أنا يوسف إدريس»

عزة سلطان: بشرى عبدالمؤمن فطن إلى نرجسية إدريس فكتبها

ذكرى ميلاد الخال «الأبنودى»: الصعايدة كلهم شعراء

أعضاء تدريس المنوفية: سعيد شوقي تعدى بالضرب والسب على «مرتضى»