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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السودان يؤكد حرصه على تفعيل الاتفاقات مع السعودية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:10 ص
حمدوك
حمدوك
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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، حرص السودان على تفعيل كل ما تم الاتفاق عليه مع المملكة العربية السعودية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن حمدوك التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، حيث تلقى تحيات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد السفير السعودي في السودان، اهتمام المملكة العربية السعودية بدراسة المشاريع الخمسة، التي قدمتها الحكومة السودانية، معربا عن ترحيب بلاده بأي مشاريع إضافية تعرض على اللجنة المشتركة السودانية السعودية.

وأشار السفير علي بن حسن جعفر، إلى رغبة السعودية في تنظيم منتدى سوداني بالمملكة لتقديم مشروعات للاستثمار بالسودان.

وبشأن المنحة التي التزمت بها المملكة العربية السعودية أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، أكد السفير السعودي التزام المملكة بتنفيذ كل ما اُتفق عليه أثناء الزيارة.

وأضاف: "نريد العمل على تنفيذ مخرجات الزيارة بالتعاون مع الجانب السوداني"، لافتا إلى أن الاستثمار السعودي في السودان جزء من رؤية المملكة العربية السعودية، ويمكن أن يشمل مشروعات ذات عائد للبلدين.

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