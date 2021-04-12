السيسي: زيارة الرئيس قيس سعيد أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حرص اليوم على توديع أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثاني مصر، والتى أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس.وأضاف في تدوينة عبر "فيس بوك": "وقد تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة".