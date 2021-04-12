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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: زيارة الرئيس قيس سعيد أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:05 ص
جريدة الدستور
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حرص اليوم على توديع أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثاني مصر، والتى أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس.

وأضاف في تدوينة عبر "فيس بوك": "وقد تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة".

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