سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 12-4-2021

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم

وصل الريال السعودى اليوم فى البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين ١٢-٤-٢٠٢١، سعره عند الشراء ٤.١٦٥٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩٩٢ جنيه مصري.قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن حالة اسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية، وهي بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، والبنك المركزي المصري، والبنك التجارى الدولى cib.