سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 12-4-2021
الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:39 م
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تنشر "الدستور" سعر الريال السعودى اليوم الاثنين ١٢-٤-٢٠٢١، لديكم كل ما هو جديد عن اسعار الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، خلال التقرير الذي ينشر بشكل يومي، ونقدم للقارئ المصري والعربي الذي يهتم باسعار الريال السعودي كل التفاصيل عن أخر التطورات في السوق المصري، بحسب أسعار الصرف اليومية في البنوك المصرية.
وخلال التقرير التالي نستعرض لكم اسعار الريال أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك، وهى ""البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى"، وذلك وفقا لأخر تطورات الخاصة بحالة الريال بحسب سعر الصرف اليومي في البنوك.
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وخلال التقرير التالي نستعرض لكم اسعار الريال أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك، وهى ""البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى"، وذلك وفقا لأخر تطورات الخاصة بحالة الريال بحسب سعر الصرف اليومي في البنوك.
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين ١٢-٤-٢٠٢١نقدم لكم اسعار الريال السعودى اليوم الاثنين، داخل العديد من البنوك، خلال التقرير التالى، ولديكم التفاصيل، كما هو بالآتي:
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى اليومسجل سعر الريال السعودى اليوم الاثنين ١٢-٤-٢٠٢١، في البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ٤.١٥١٢ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٤.١٩١٩ جنيه مصري.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib اليومسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib، أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين ١٢-٤-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥١٢ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٤.١٩٧٦ جنيه مصري.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوموصل سعر الريال السعودى، اليوم الاثنين ١٢-٤-٢٠٢١، في بنك مصر (الحكومى)، عند الشراء ٤.١٥١٣ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩١٧ جنيه مصري.
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قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن حالة اسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية، وهي بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، والبنك المركزي المصري، والبنك التجارى الدولى cib.
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوموصل الريال السعودى اليوم فى البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين ١٢-٤-٢٠٢١، سعره عند الشراء ٤.١٦٥٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩٩٢ جنيه مصري.
قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن حالة اسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية، وهي بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، والبنك المركزي المصري، والبنك التجارى الدولى cib.