«الإحصاء»: 118 حادث قطار مطلع 2021

سجلت حوادث القطارات خلال العام الحالى نفس معدل العام السابق عند 118 حادث خلال شهرى يناير فبراير الماضي منهم 9 حوادث مسئولية هيئة السكك الحديدية مقابل 109 حادث مسئولية الغير، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأوضح تقرير الإحصاء، أن عدد وفيات حوادث القطارات خلال شهر فبراير الماضى بلغ 22 حالة وفاة مقابل 26 حالة وفاة خلال فبراير 2020، وإصابات جسيمة 18 مصابًا مقابل 15 مصابًا خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما بلغ عدد الوفيات خلال يناير الماضى 32 حالة وفاة و32 إصابة.وأضاف أن عدد ركاب القطارات بلغ 21.1 مليون راكب خلال فبراير 2021 مقابل 27.2 مليون راكب خلال فبراير 2020، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 21.2 مليون راكب خلال يناير 2021.