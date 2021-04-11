«رمضان الخير».. فعالية رمضانية بأيدى أطفال «كيدز 4 كيدز»

نبتة جديدة بأيادٍ صغيرة، لكنها تحمل خيرًا كبيرًا، فالتطوع الخيري لا يقتصر على الشباب البالغين فحسب، ولكن قد تحمله يد صغيرة ملأها شعور المسئولية تجاه الأطفال الآخرين في المناطق البسيطة الأكثر احتياجا.ففي احتفالية تفاعلية باسم "رمضان الخير"، تجمع ما يقرب من 55 طفلًا من الطبقات الاجتماعية المتوسطة برفقة أمهاتهم، وذلك بدءًا من عمر 6 سنوات حتى 15 سنة.تقول الدكتورة هبه سلامة، مسؤول أكاديمية "كيدز 4 كيدز"، إن الفعالية الهدف منها غرز روح التطوع في نفوس الأطفال في عمرهم الصغير هذا، وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية تجاة الأطفال أمثالهم في المناطق الأكثر احتياجا، ليمدوا لهم يد العون والخير.وتتابع سلامة، أنهم بيد الأطفال الصغيرة استطاعوا تعبئة ما يقرب من 100 شنطة رمضانية ليكون عدد الشنط المعبئة 1000 شنطة ستصل للأسر المستحقة في منطقة كينج مريوط.كما شملت الفعالية كلمة عن التطوع بأسلوب مبسط للأطفال، مشاركة مع مسرح مصغر عن فضل الشهر الكريم والخطة الرمضانية، مع تدعيم هذا بنشاط فني لصناعة الفوانيس.وبرسالة حب تجمع الأطفال بالفعالية لتلوين جانب من لوحة كبيرة لأطفال منطقة كينج مريوط ليتشاركوا تلوين الجانب الآخر وكأنها رسالة تشاركية دامجة للأطفال.وأضافت "سلامة" عن أكاديمية "كيدز 4 كيدز" الخيرية، أنها أول مركز متخصص لتعليم الأطفال التطوع والمسؤلية المجتمعية، وتطوير المهارات، وذلك لصالح مؤسسة التطوع حياة من أجل 1000 طفل لحمايتهم من التسرب من التعليم.