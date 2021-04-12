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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الصحة: 4576 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا بمنافذ التطعيم فى القليوبية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:28 ص
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
كتب صلاح حسنى
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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية، بلغ منذ فتح باب التطعيم حتي الآن 4576 في منافذ المحافظة ففي مستشفى كفرشكر المركزي تلقى 1888 مواطنًا التطعيم، بينما تلقي اللقاح 1179 مواطنا بمركز طب الاسرة بسنديون فيما تلقى 1179 مواطنا اللقاح بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

وكشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية أن 101 مواطنًا تلقوا اللقاح بكفر شكر المركزي اليوم بينما تلقاه 111 بمركز طب الأسرة بسنديون بقليوب و76 بمركز طب حجازي بشبرا الخيمة بإجمالي 288 مواطنًا.

فيما سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأحد 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة اليوم بعد أن سجل 33 حالة إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم على مستوى القليوبية عند 14807

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1173 حالة إصابة، والعبور 203 حالة، والقناطر الخيرية 938 حالة، وبنها 4560 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1510 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1469 حالة، وشبين القناطر 1011 حالة، وطوخ 1948 وقليوب 1056 مدينة قها 95 وكفر شكر 844 حالات إصابة".

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية إن المستشفى استقبل، اليوم الأحد 30 حالة اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ5 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت أن المستشفى محجوز به حاليًا 58 حالة، منهم 16 حالة بالعناية المركزة و42 بالقسم الداخلي.

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