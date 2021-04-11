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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يواجه صعوبات فى اختراق مستوى مقاومته عند 1750 دولار

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:50 م
الذهب
الذهب
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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توقع تقرير صادر عن أحد بيوت الخبرة في صناعة الذهب، أن يصل الذهب لقاع الهبوط في الربع الأول من العام الجاري والوصول للقاع، مما يعني توقف الهبوط، وأن سياسة التحفيزات وأسعار الفائدة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الآن تدفع الذهب إلى القمة مرة أخرى عند 2000 دولار للأونصة، ولكن الأسعار تواجه مقاومة الآن عند 1759 دولار، وإذا استطاع الذهب تخطيها واختراقها سيتجه المعدن الثمين لـ1800 دولارا للأونصة.

وأضاف التقرير، أن هناك بعض العوامل الأخرى الداعمة لأسعار الذهب، وهي الطلب المادي وطلب البنوك المركزية إذ عادت الحكومات الصينية والهندية لشراء الذهب مرة أخرى بما يوفر بعض الدعم لسعر الذهب، ويمكن أن تزيد البنوك المركزية المشتريات بقوة، خاصة في ظل تزايد الدين السيادي وسرعة وتيرة نمو المعروض النقدي للدول، واستمرار ارتفاع الاقبال الحكومي سيصب في صالح الذهب.

وكشف تقرير الذهب الأسبوعي الصادر عن مجموعة سبائك الكويت، أن الذهب يواجه صعوبات في اختراق مستوى مقاومته القابع عند 1750 دولارًا للأونصة، بعد خسارته لـ10% خلال الربع الأول من هذا العام، ليصبح أسوء ربع منذ عدة سنوات.

وتابع التقرير، أن الربع الثاني شهد بداية قوية بعض الشئ بارتفاع الذهب إلى 1750 دولارًا للأونصة، وذلك بعد حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي – جيروم بأول- عن استمرار التحفيزات لحين تعافي الاقتصاد، وطلبات إعانة البطالة التي سجلت ارتفاعًا غير متوقعًا، واستمرار تفشي فيروس كورونا رغم اللقاحات، وتعطل حركة السفر العالمية.

وذكر التقرير، أن التغير في المعنويات ربما يدفع الذهب للتقدم، وخاصة في ظل انتظار بيانات التضخم للولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، والتي ربما ترتفع بعد الارتفاع المفاجئ 1% في مؤشر أسعار المنتجين علي أساس سنوي مما يدفع نسبة التضخم السنوي لتظل 4.2%، وهو أعلى معدل منذ 2011، وقد يدفع هذا أسعار الذهب للارتفاع في الفترة المقبلة.

وأشار التقرير، إلى أن الذهب أغلق على سعر 1743 دولارًا للأونصة بفارق 16 دولارًا فقط عن سعر افتتاحه الأسبوعى، ومحلولًا عمليات التعافي من الهبوط، أقل سعر وصل له الأسبوع الماضي 1721 دولارًا، وأعلى سعر وصل له في نفس الأسبوع 1758 دولارًا، وسجل جرام عيار 24 سعر 884 جنيهًا.

وحول الفضة، أكد التقرير أنها كانت كالعادة مرآة تعكس نفس حركات صعود وهبوط الذهب، حيث سجلت في بداية الأسبوع أعلى نقطة مقاومة لها، وهي 25.60 دولار في بورصة كيوميكس نيويورك، وعادت بعدها للهبوط بنفس الأسباب المعتادة، وهي حالات جني الأرباح، وضغط التداولات الإلكترونية لتستقر باقي تداولات الأسبوع في تذبذب تحت مستوى 24 دولارًا وقريبة من مستوى الافتتاح، ومازالت الرهانات في صالح المعدن الأبيض.

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