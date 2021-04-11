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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شارع القطبى بأسوان يتزين احتفالًا برمضان (صور)

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:50 م
شارع القطبى بأسوان
شارع القطبى بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن لم يكن لها أي تأثير على البهجة والفرحة بحلول شهر رمضان الكريم، الذي ننتظر قدومه من عام لآخر، لكي تطيب حياتنا يقربنا من الله سبحانه وتعالى، فهو شهر الخير والبركة، حيث أننا لم نعتبره شهرًا عاديًا، بل إنه يجعل العائلات لديها مشاعر لم الشمل نظرًا لتجمعهم على موائد الإفطار والسحور، وغيرها من العادات الجميلة الخاصه به.

ومع حلول شهر رمضان المبارك تزين شارع القطبي وسط مدينة أسوان، بحبال الأنوار المضيئة للاحتفال بقدوم شهر الخير، كما حرص عدد من أصحاب الشقق السكنية بالعقارات الموجوده بالشارع على وضع حبال الأنوار أمام النوافذ والشرفات الخاصة بهم.

كما التفت أحبال الأنوار المضيئة حول المسجد الكائن بمنطقة القطبي لينبعث منه الضوء بجميع جوانبه احتفالًا بحلول الشهر الكريم، وجاء ذلك وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة لحلول الشهر الكريم الذي بقدومه يأتي إلينا الفرح لشوقنا له.

بينما حرص بعض أصحاب المحال على وضع فوانيس مضيئة كبيرة الحجم لنشر البهجة والسعادة لجميع المارة، احتفالًا بحلول شهر الخير والبركات.

وجاء ذلك عقب إعلان دار الإفتاء المصرية بأن غرة شهر رمضان المعظم ستكون بعد غد الثلاثاء 13 أبريل الجاري طبقًا للرؤية الشرعية.

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلًا: «بالإنابة عن مواطني محافظة أسوان والقيادات التنفيذية أبعث لفخامتكم خالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء».

كما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، والوزراء.
شارع القطبى بأسوان
شارع القطبى بأسوان
شارع القطبى بأسوان
شارع القطبى بأسوان
شارع القطبى بأسوان
شارع القطبى بأسوان
شارع القطبى بأسوان
شارع القطبى بأسوان
شارع القطبى بأسوان
شارع القطبى بأسوان

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