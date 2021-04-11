مصرع طالب ثانوي تحت عجلات قطار بالمنوفية

لقي طالب ثانوي مصرعه، منذ قليل، تحت عجلات قطار منوف بنها أمام محطة سرس الليان، التابعة لمحافظة المنوفية، وانتقل إلى موقع الحادث قوة أمنية من قسم شرطة سرس الليان، وتم التنسيق مع الإسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى العام.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية اخطارًا من مأمور قسم شرطة سرس الليان، يفيد بمصرع طالب ثانوي، أمام عجلات قطار منوف بنها، بالقرب من مزلقان الشيخ مبروك التابع لدائرة القسم، وتم الإبلاغ عن طريق الأهالي، وتحركت قوة أمنية لمكان الحادث للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية.وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفي "ك. م. ك. ن" طالب في الصف الثالث الثانوي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسؤال الشهود وإصدار تصريح بدفن الجثمان.