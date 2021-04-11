«القوى العاملة» تطلب عمال لشركة ملابس جاهزة بالمنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنوفية، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة والكفاءة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال(سنجر، مكواة، أورليه)، وذلك من الجنسين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0553884083،، والتواصل مع المدير المسئول عبد الرحمن سيف النصر، أو التوجه لمقر الشركة في الباجور، المنوفية.