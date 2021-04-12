أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 12-4-2021

البنك الأهلس المصري، سعره عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرس، وبلغ عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصري.



سعر اليورو الأوروبي اليوم



سجل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٥٣٧٨ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٨.٧٣٨٢ جنيه مصري.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم



وصل سعر الجنيه الإسترليني، عند الشراء ٢١.٣٥٤١ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٢١.٦١٥ جنيه مصري.



سعر الين الياباني اليوم



سجل سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.٢٠٦٥ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٤.٣٩٤٣ جنيه مصري.



سعر الريال السعودى اليوم



بلغ الريال السعودي، سعره عند الشراء ٤.١٥١٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩١٧ جنيه مصري,



أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر



وصل الدولار الأمريكي، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرىي .



سعر اليورو الأوروبي اليوم



سجل عند الشراء ١٨.٥٣٧٨ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٨.٧٣٨٢ جنيه مصري.



سعر الريال السعودي اليوم



وصل عند الشراء ٤.١٥١٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩١٧ جنيه مصري.



سعر الدينار الكويتي اليوم



بلغ سعر الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٨.٩٦٥٥ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٠٩٩٦ جنيه مصري.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم



سجل سعر الدرهم الإماراتي عند الشراء ٤.٢٥٤٥ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٤.٢٧٩٩ جنيه مصري.

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين ١٢-٤-٢٠٢١، ولديكم كافة المعلومات التي يبحث عن القارىء المصرب والعربي، الخاصة بأسعار العملات الأجنبية والعربية خلال التقرير التالى، الذي يتضمن أخر التحديثات بحسب سعر الصرف اليومي، في البنوك العاملة في مصر، وهي "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".ونستعرض لكم العديد من أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وهي "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي".أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين ١٢-٤-٢٠٢١نقدم لكم تقرير يومي عن أهم العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، داخل البنك الأهلي المصري، وفقا لأخر التحديثات بحسب سعر الصرف، كما هو موضح بالأتي:سعر الدولار الأمريكي اليومبلغ الدولار الأمريكي في