مصرع شخص وإصابة 9 فى مشاجرة بسوهاج

شهدت قرية المدمر دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بين الأهالي بسبب خلافات الجيرة نتج عنها مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال، يفيد بوجود مشاجرة بناحية المدمر دائرة مركز شرطة طما ووجود حالة وفاة ومصابين.وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين بعض الأهالي بسبب خلافات الجيرة نتج عنها مصرع شخص وإصابة 9 آخرين وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي.وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.