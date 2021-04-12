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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«أهلا رمضان».. طريقة عمل الزبادي فى البيت

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:07 ص
طريقة عمل الزبادي
طريقة عمل الزبادي
سارة ساويرس
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تفصلنا ساعات لبدء شهر رمضان الكريم، حيث الصيام ولمة العائلة على مائدة الإفطار والسحور، ولهذا نقدم لكم طريقة عمل زبادي فى البيت، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.

المقادير:
2 كيلو لبن

2 علبة زبادي 

6 معلقه كبيره لبن بودر

طريقة التحضير 
- نحضر اناء ونرفعه علي النار ثم نضيف اللبن الطازج ونقوم بتركة علي النار يغلي مع التقليب من وقت للاخر ويجب ان يصبح مغلي جيدا.

- ثم نفع اللبن من علي النار ونتركة مغطي حتي يصبح دافي لا بارد ولا ساخن ونقوم باحضار الكبة واضافة الزبادي واللبن البودر ثم اضافة كوب من اللبن.

-ثم نبدأ بخفق المكونين مع بعض الزبادي واللبن واضافتهم للبن الدافيء وتقليبهم جميعا جيدا ثم نقوم بتوزيع كل كمية الحليب إلي البولات الفخار او الاكواب ونقوم بتغطيتهم بالغطاء او الفويل الاستريتش.

-ومن ثم نبدا بتسخين الفرن لمدة 5دقائق حتي يصبح الفرن دافيء تماما لكى نقوم بإضافة الزبادي إلي صنية وكن ثم إضافة ماء ساخن وندخالها الفرن لمدة 4 ساعات.

-بعد المدة المطلوبة بالفرن نقوم بادخالهم الي لثلاجة (المبرد ) مده 4ساعات، وبعدها يمكنك تقدميه على سفرتك فى سحور رمضان.

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