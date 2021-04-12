«أهلا رمضان».. طريقة عمل الزبادي فى البيت

المقادير:



طريقة التحضير



تفصلنا ساعات لبدء شهر رمضان الكريم، حيث الصيام ولمة العائلة على مائدة الإفطار والسحور، ولهذا نقدم لكم طريقة عمل زبادي فى البيت، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.2 كيلو لبن2 علبة زبادي6 معلقه كبيره لبن بودر- نحضر اناء ونرفعه علي النار ثم نضيف اللبن الطازج ونقوم بتركة علي النار يغلي مع التقليب من وقت للاخر ويجب ان يصبح مغلي جيدا.- ثم نفع اللبن من علي النار ونتركة مغطي حتي يصبح دافي لا بارد ولا ساخن ونقوم باحضار الكبة واضافة الزبادي واللبن البودر ثم اضافة كوب من اللبن.-ثم نبدأ بخفق المكونين مع بعض الزبادي واللبن واضافتهم للبن الدافيء وتقليبهم جميعا جيدا ثم نقوم بتوزيع كل كمية الحليب إلي البولات الفخار او الاكواب ونقوم بتغطيتهم بالغطاء او الفويل الاستريتش.-ومن ثم نبدا بتسخين الفرن لمدة 5دقائق حتي يصبح الفرن دافيء تماما لكى نقوم بإضافة الزبادي إلي صنية وكن ثم إضافة ماء ساخن وندخالها الفرن لمدة 4 ساعات.-بعد المدة المطلوبة بالفرن نقوم بادخالهم الي لثلاجة (المبرد ) مده 4ساعات، وبعدها يمكنك تقدميه على سفرتك فى سحور رمضان.