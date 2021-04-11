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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 100 مليون دولار لتدعيم أسطول النقل العام مطلع 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:36 م
أسطول النقل العام
أسطول النقل العام
أميرة ممدوح
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تعاقدت مصر على استيراد مركبات جديدة لتدعيم أسطول مركبات النقل العام مطلع العام الحالي 2021، ما بين أتوبيسات وميكروباصات بقيمة تقارب الـ 100 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من أتوبيس وميكروباص ومينى باص بقيمة 10.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 28.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، سيارات نقل بضائع بقيمة 50.5 مليون دولار مقابل 36.2 مليون دولار، وعربات سيارات للاستعمالات الخاصة 11.8 مليون دولار مقابل 13.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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