محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية يوم اليتيم بمركز الداخلة

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الاحتفالية التي أقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتعاون مع الجمعية الشرعية بمناسبة يوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، وذلك بمركزي الداخلة وبلاط بحضور السيد نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة والمهندس عبدالحكم جبالي رئيس مركز بلاط والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.أكد المحافظ خلال كلمته على الدور البارز الذي تلعبه الجمعيات الخيرية والأهلية في دعم جهود المحافظة لتقديم الدعم للأطفال الأيتام، مشيرًا إلى ضرورة تواصل هذا الدعم على مدار العام وليس خلال هذا اليوم فقط.ودعا الزملوط الجمعيات إلى تبني فكرة إقامة مشروعات تدر عائد مادي لدعم الأيتام وعدم اقتصارها على الدعم المالي.وشهد الاحتفالية عرض فقرات فنية وغنائية لطلاب المدارس، وتوزيع هدايا مالية وعينية قيمة لعدد ٥٠ طفلًا، كما قرر المحافظ دعم مدرسة الراشدة الإعدادية بمبلغ ١٠ آلاف جنيه تقديرا لمشاركة طلابها في تقديم فقرات فنية خلال الاحتفالية.