شباب منوفى يحول «مقلب قمامة» إلى تحفة فنية ولوحة شرف للشهداء

تمكن شباب من قرية كمشيش، التابعة لمركز تلا، بمحافظة المنوفية، من تحويل مكان مقلب للقمامة، في وسط القرية إلى لوحة فنية تحمل شهداء القرية ممن ضحوا في سبيل الوطن، في كافة الحروب والعمليات الحربية.وكشف عبدالعزيز تعلب، أحد شباب القرية، القائمين على فكرة تطوير المنطقة، أن الشباب أخذوا على عاتقهم هدفين لتطوير المكان، الأول هو إزالة القمامة بالقرية، لأنها تشوه الصورة العامة والجمالية، والثاني هو تخليد اسم شهداء مصر من الجيش والشرطة، لتكون أسماؤهم محفورة في عقول أطفال القرية ممن لم يشاهدوا بطولات الآباء والأجداد.وبدأ شباب قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بالمنوفية، الفكرة منذ شهرين، عازمين أن يحولوا هذا المكان والذي كان مأوى للقمامة والحشرات إلى ميدان للقرية، وذلك تحت رعاية مجلس المدينة، لرفع كميات القمامة التي كانت موجودة في المكان، وزراعة بعض الأشجار وعمل نصب تذكاري للشهداء.