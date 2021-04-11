إخماد حريق خط الغاز في أكتوبر

أخمدت قوات إطفاء الجيزة حريق هائل نشب بخط غاز في مدينة ٦ أكتوبر.وتمكنت ١٠ سيارات إطفاء من السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران فيما تجري شركة الغاز المختصة الإصلاحات اللازمة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتسريب خط غاز في مساكن أبو الوفا في الحي السادس بمنطقة ثان أكتوبر واشتعال النيران به، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتم إخطار شركة الغاز التي أغلقت المحبس الرئيسي وتم التعامل مع النيران.