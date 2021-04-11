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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة شاب فى مشاجرة بالفيوم

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:15 م
إصابة شاب فى مشاجرة
إصابة شاب فى مشاجرة
الفيوم - زينب علاء
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استقبلت مستشفى الفيوم العام شاب مصاب بطعنة نافذة بالبطن إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من إدارة النجدة بمحافظة الفيوم يفيد بوقوع مشاجرة بين أربع أشخاص بالأسلحة البيضاء بمنطقة الروبي ما ترتب عليه إصابة شاب.

أكدت تحريات البحث الجنائي برئاسة العقيد محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم حدوث مشاجرة بسبب خلافات زوجية أدت إلي قيام ثلاثة أشخاص بترصدهم لشاب يدعى (محمود.ص.ف)؛ وأنهالوا عليه ضربًا بخنجر وسكين أدت إلي إصابته بجرح نافذ بالبطن 10 سم ما أدى إلى خروج الأمعاء وإصابه القولون والكبد، وجرح في الضهر بطول 50 سم وجرح فى ذراعه الأيمن وفروا هاربين.

وعلي الفور تم نقله لمستشفى الفيوم العام وتحرر المحضر رقم 3458 لسنه 2021 جنح قسم ثاني الفيوم وجاري البحث عن مرتكبي الواقعة.

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