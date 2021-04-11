«التخطيط» تكشف شروط دعم مشروعات ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط، عن فتح باب التقديم فى برنامج احتضان المخصص للمشروعات المهتمة بالتكنولوجيا الداعمة لذوى الاحتياجات الخاصة وجامعة النيل.وفيما يلى أبرز المعلومات عن البرنامج:يبدأ التقديم للبرنامج ابتداءًا من 4 أبريل 2021.تشمل مجالات برنامج الاحتضان مشروعات الصحة والتدخل الطبى المبكر، التوظيف الدامج، التعليم الدامج، إتاحة الوصول للأماكن العامة والمواصلات.ويشترط أن تكون شركة مصرية، أن تكون شركة مرت سنة على تسجيلها على الأقل.كما يشترط أن يتمتع فريق الشركة المشارك بالمتطلبات التقنية لإنهاء الحلول، أن لا يتعدى عمر أصحاب الشركة أو المؤسسين 40 سنة.يدعم البرنامج أصحاب الشركة أو المؤسسين من السيدات والأشخاص ذوى الإعاقة للتقديم، حيث يوفر تدريبات إضافية لهم.