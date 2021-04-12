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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

رايا أبى راشد تخطف الأنظار فى حفل توزيع جوائز بافتا (صور)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:10 ص
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
سارة ساويرس
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خطفت الإعلامية ريا أبي راشد، إليها الأنظار، بإطلالة راقية، في حفل جوائز بافتا السنوي للأفلام، والذي أقيم على مسرح ألبرت الملكي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتألقت رايا أبي راشد، بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي مرتدية فستان أبيض اللون طويل ذو أكتاف عالية، وأكمام طويلة وواسعة، وربطت شعرها بتصفيفة ذيل الحصان، لتناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اختارت حمرة شفاة قوية، وتزينت بعقد فيروزي اللون ليبرز جمالها، حيث لاقت صورها إعجاب الآلاف من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

وريا أبي راشد هي مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت "ريا" من خلال تقديمها لبرنامج "Arab's Got Talent"، وبرنامج "scoop with raya"، ومن خلال برنامجها استطاعت ريا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.

ونستعرض فى الصور التالية، إطلالة رايا أبي راشد، في حفل توزيع جوائز بافتا 2021.
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

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