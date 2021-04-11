للشباب حتى 30 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بمنوف

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمنوف، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عاملات بيع، وأمناء مخازن، على أن المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0482221673، والتواصل مع المدير المسئول محمد هلال، أو التوجه لمقر الشركة في منوف.