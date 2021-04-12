التحريات الأولية لاندلاع حريق داخل كومبوند البارون بالمقطم

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث المقطم أن الحريق الذي نشب في عقار سكني داخل كومبوند البارون بالمقطم نتج عنه إصابة فرد أمن وساكنه بالعقار باختناق شديد نتيجة الحريق.وكانت نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق ضخم التهم عقار سكني بكومبوند البارون بجوار الطريق الدائري بالقاهرة.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفادة نشوب حريق بعقار سكني بجوالر الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني مصحوبة بـ7 سيارات إطفاء وتم محاصرة النيران وخمادها وتبين أن الحريق التهم عدد من الشقق السكنية بالعقار وجاري اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.