تردد قناة أون ON

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- ثم يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، وبعد ذلك يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل تردد تردد قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021، على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.