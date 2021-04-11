تردد قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021
الأحد 11/أبريل/2021 - 11:55 م
الدستورطباعة
تقدم "الدستور" تقرير شامل عن تردد قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021، ونستعرض لكم كافة التفاصيل عن تردد المحطة، حتي يستمتع المشاهدين بالمسلسلات التي ستقوم القناة بعرضها على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل 2021، ويجب على المواطنين متابعة التقرير التالي لتنزيل تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات، وستعرض القناة عدد من المسلسلات الحصرية التي تحذب الجمهور.
وينتظر المشاهدين في مصر والوطن العربي المسلسلات التي تذاع على القنوات المختلفة في شهر رمضان الكريم، ومن المقرر أن يتم عرض العديد من المسلسلات المتميزة التي يقبل علي مشاهدتها الجمهور المصري والعربي، وستقوم قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021، بعرض عدد من المسلسلات على مدار اليوم، حيث تعد القناة من أهم مجموعة القنوات الفضائية التي تعرض المسلسلات في شهر رمضان المقبل.
نقدم لكم خلال التقرير التالي كافة الخطوات التي يستطيع المواطنين من خلالها تنزيل تردد قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021، كما هو موضح بالأتى:
- يجب على المواطنين الدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.
- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.
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وينتظر المشاهدين في مصر والوطن العربي المسلسلات التي تذاع على القنوات المختلفة في شهر رمضان الكريم، ومن المقرر أن يتم عرض العديد من المسلسلات المتميزة التي يقبل علي مشاهدتها الجمهور المصري والعربي، وستقوم قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021، بعرض عدد من المسلسلات على مدار اليوم، حيث تعد القناة من أهم مجموعة القنوات الفضائية التي تعرض المسلسلات في شهر رمضان المقبل.
تردد قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021
نقدم لكم خلال التقرير التالي كافة الخطوات التي يستطيع المواطنين من خلالها تنزيل تردد قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021، كما هو موضح بالأتى:
- يجب على المواطنين الدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.
- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.
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- ثم يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، وبعد ذلك يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل تردد تردد قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021، على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.
- ثم يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، وبعد ذلك يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل تردد تردد قناة أون ON دراما الناقلة مسلسلات شهر رمضان 2021، على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.