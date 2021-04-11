كندا: أونتاريو تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية بمقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية اليوم الأحد 4456 إصابة جديدة بكورونا هي الأعلى في يوم واحد منذ بداية الوباء متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 4227 إصابة والذي تم تسجيله أول أمس.وقالت السلطات في بيان اليوم أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ 605 مرضى لأول مرة خلال الوباء من بينهم 382 يتنفسون بمساعدة جهاز التنفس الصناعي.وأشار البيان إلى أن المقاطعة سجلت اليوم الأحد 1174 إصابة بالسلالات الجديدة لكورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 386608 إصابة تعافى منها 346 239 مريضا فيما بلغت حالات الوفاة 7552 حالة منذ بداية الجائحة.كما أشار البيان إلى أنه تم تطعيم 333 ألف شخص من سكان أونتاريو بشكل كامل بلقاحات كورونا من بينهم 95 ألف تلقوا لقاحات في الـ24 ساعة الماضية.