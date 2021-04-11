ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش وهيروين بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي من ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين.كانت البداية عندما وردت معلومات سرية بوجود شخص لدية معلومات جنائية بدائرة القسم بحوزته كمية من المواد المخدرة بهدف الاتجار.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنوا من ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و٤٠ تذكرة من مخدر الهيروين بمحل سكنه بمنطقة كفر العلو.بمناقشته اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار تم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.