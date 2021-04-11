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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عاطل هارب من حكم قضائي بحلوان

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:49 م
عاطل
عاطل
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي من ضبط عاطل هارب من حكم قضائي.

البداية عندما تمكن رجال مباحث القسم خلال حملة أمنية من استيقاف "بدر. أ" عاطل ٢٥ سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب أمنيا عقب صدور حكم قضائي ضده بالسجن ٣ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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