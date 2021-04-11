سقوط عاطل هارب من حكم قضائي بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي من ضبط عاطل هارب من حكم قضائي.البداية عندما تمكن رجال مباحث القسم خلال حملة أمنية من استيقاف "بدر. أ" عاطل ٢٥ سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب أمنيا عقب صدور حكم قضائي ضده بالسجن ٣ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه.تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.