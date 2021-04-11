السفينة أحمد فاضل تنقذ لانش من الغرق في بورفؤاد

أنقذت السفينة «أحمد فاضل» التابعة لشركة التمساح بهيئة قناة السويس، لنش من الغرق بحقول بورفؤاد ببورسعيد، بسبب سوء الأحوال الجوية وعطل فني بمحركه.ورود استغاثة عبر «VHF» للقبطان وائل وجدي ربان السفينة «أحمد فاضل» تفيد بتعطل محرك لانش الخدمة «فلايه» أثناء عمله بالبحر المتوسط أمام حقول بور فؤاد، بسبب سرعة الريح 32 عقده وارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.تدخل السفينة التي تعمل بنظام DP2 مسرعة إلى اللنش قبل غرقه، وتم قطره بحبل وإنقاذه قبل أن تجرفه الرياح ويعرض للغرق، بعد التعامل مع اللنش باحترافيه عالية، تحت إشراف المهندس إسلام أسعد، مدير الوحدة، والمهندس محمد إبراهيم سعيد، رئيس مجلس الإدارة.كما تم استقبال لنش خدمة آخر، ليدخل اللنش فلاية من منطقة غاطس بورسعيد بصحبة الوحدة أحمد فاضل إلى ميناء بورسعيد بسلام ودون أي إصابات في طاقمه.يشار إلى أن الوحدة أحمد فاضل تعمل مع شركات “PMS وPTB” بحقل ظهر لصيانة آبار الغاز الطبيعي.