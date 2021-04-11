التعاون الإسلامي تدين إطلاق الحوثي صاروخ باليستي ومفخختين باتجاه السعودية

دان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، التصعيد العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى أهدافهما.

وعدَّ الأمين العام استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين في المملكة (جرائم حرب)، وتحديا سافرا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.