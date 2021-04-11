قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا وداهمت منزل الأسير إسماعيل حسين العواودة واعتقلت نجله، كما اقتحمت بلدة سعير واعتقلت إسماعيل فوزي الطروة، بعد أن داهمت منزله ومنزلي شقيقيه زيد وفواز، "وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ".