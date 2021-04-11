محمد عصمت: خرجت من منطقتي الآمنة بـ«لغز مفتوح» وسعيد بالتجربة

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل مع بداية الموسم الرمضاني عرض المسلسل الإذاعي" لغز مفتوح"، عبر "يوتيوب"، وهو من تأليف محمد عصمت وإخراج كريم الحسيني.وقال الكاتب الروائي محمد عصمت لـ"الدستور"، إن المسلسل يدور في إطار الجريمة والساسبنس، وتدور أحداثه حول جريمة قتل والبحث عن الفاعل، وسط عدد كبير من المُشتبه فيهم لكن المفاجأة أن جميعهم لديهم دوافع كافية لقتله.وأعرب عن سعادته للعمل خارج "المنطقة الآمنة" المعتادة من كتابة الروايات، وخوض تجربة جديدة.ولفت إلى أن العمل مكتوب منذ 2019، ولكن كان فريقه في انتظار الوقت المناسب لعرضه، معبرا عن فخره بالمشاركة في الدراما الإذاعية مع أستاذة كبار مثل كريم الحسيني، ونضال الشافعي، وبيومي فؤاد، وبشرى.