«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

"عرفت الطريق إلى تدخين الحشيش وشأني في ذلك شأن الكثيرين ممَن يتجهون في بداية مرحلة الشباب إلى واحدة من ثلاثة إلى الرياضة، فيَبنون أجسامهم أو إلى النساء أو المخدرات، وخلاف ذلك وشاءت الأقدار أني كنت واحدًا ممن عرفوا طريق تدخين السجائر منذ مرحلة الصبا وبعدها الحشيش، واسترسلت في تعاطي الحشيش حتى بداية الثمانينات وكنت وقتها على علاقات متعددة مع تجار المخدرات بالباطنية.بدأ حاتم ذو الفقار حواره مع صحيفة الأهرام 1994 يحكي عن علاقته بالإدمان والمخدرات وجلساته التي كانت لا تخلو من الفنانين الذين يتمتعون بشهرة واسعة في المجال الفني، ومن ألقى القبض عليه، ومنهم من أقلع عن التعاطي.بعدها عرف الفنان حاتم ذو الفقار الطريق إلى "الدماغ الثالثة" أي الهيروين، وكان يتعاطاه عن طريق الحرق وليس الشم: "مدمن شم الهيروين يكون نحيف الجسم وصحته ضعيفة وفي حالة غثيان مستمرة، وإن كان هذا النوع قد كلفني إنفاق أموال أكثر ولكن كل واحد وله مزاج".انقطعت علاقة الفنان حاتم ذو الفقار عن شلة تدخين الحشيش وتعرف على الشلة الجديدة وكان يتعاطى الهيروين في شقته بالعباسية وكان يتردد على تجار المخدرات لذا تم ضبطه أول مرة بسبب تردد أحد تجار المخدرات على شقته: "لولاه لكانت الحياة قد سارت معي شأني في ذلك شأن الكثيرين من مدمني المخدرات".أنفق حاتم ذو الفقار أكثر من 3 ملايين جنيه في أقل من 12 سنة، وحاول الإقلاع عن المخدرات فترك القاهرة وتوجه إلى قريته وأقام هناك أكثر من 6 أشهر، لكن فور عودته إلى القاهرة عاد إلى "الشلة" مرة أخرى، وبصورة أكبر من التي كانت عليه.تزوج الفنان حاتم ذو الفقار 3 مرات، كانت الزيجة الثانية من الفنانة المعتزلة نورا، لكنهما انفصلا بعدها بأربعة أشهر فقط، حسب مجلة "الكواكب".وحكى عن مساندة الزعيم عادل إمام له في محنته، بعد أن أشاد به في أول فيلم شاركا فيه سويًا، سأله الزعيم؟ اسمك إيه؟ قاله: حاتم ذو الفقار، فرد الزعيم: "إنت حتبقى ممثل كويس قوي بس ركز"، ورشحه عادل إمام بعدها لفيلم "الغول"، وبعد الفيلم نصحه عادل إمام ألا يقبل فيلم أقل قيمة من فيلم "الغول":" يا حاتم أرفض حتي ح تعلي كتير".لكن حاتم ذو الفقار دخل السجن نتيجة دخوله لعالم المخدرات، وفجأة نادى عليه حارس السجن، "عندك زيارة"، فوجد حاتم ذو الفقار لقي قدامه عادل إمام، يقدم له "زيارة" كبيرة، وكانت في شهر رمضان، يقال "حاتم":" عبارة عن فاكهة وأكل وسجاير وحلويات في حدود ألف جنيه، وسابلي كمان ألف جنيه في الكانتين".