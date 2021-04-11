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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:38 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،
أسوان_إسراء توفيق
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وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقد شراكة مع رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد اللواء مهندس سامي الشناوي بمقر الهيئة بالقاهرة لتنفيذ «مشروع الدواجن التكاملي» الذي يأتي متوافقًا مع الخطة العامة للدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الصعيد.

من جانبه، أوضح اللواء أشرف عطية بأن مشروع الدواجن التكاملي سيقام على مساحة 100 فدان وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 236 مليون جنيه دعمًا من الهيئة وبإستخدام أفضل الأساليب العلمية الحديثة بهذا المجال لتحقيق أقصى طاقة إنتاجية له من خلال الاعتماد على خطة تنفيذية تشمل أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة للمشروع.

وأشار إلى أن المشروع سيضم 6 عنابر أمهات (٧٤٤٧ طائر)، بجانب 16 عنبر تسمين يضموا 360 ألف طائر بما يساهم في توفير 3.6 مليون طائر سنويًا، كما يضم المشروع مصنع أعلاف بطاقة 10 طن ساعة، ومجزر آلي سعة 1500 طائر ساعة، علاوة على معمل تفريخ بطاقة 4 مليون طائر العام.

وفى السياق قدم محافظ أسوان شكره لرئيس هيئة تنمية الصعيد على توقيع عقد المشاركة مع المحافظة وهو الذى سيأتي ضمن النتائج الإيجابية والمثمرة للتواصل المستمر بين المحافظة والهيئة لجذب العديد من الفرص الإستثمارية في مختلف المجالات للإستفادة من المحاصيل الزراعية والثروات الطبيعية المتنوعة التى تتمتع بها أسوان.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أقامة العديد من المشروعات الأستثمارية الأخري منها مصانع لتقطيع وصقل الجرانيت والرخام للحد من أهدار هذه الثروة ونقلها بشكل بدائي يسبب أضرار جسيمة لشبكات الطرق والبنية التحتية، بجانب رفع كفاءة مصنعي تدوير القمامة بالشلال وأدفو لدعم منظومة النظافة العامة، بالإضافة إلى طرح ١٠٠ فدان كمرحلة أولى للمطور الصناعي لأنشاء مصانع عملاقة بالمنطقة الفوسفاتية الجديدة بنجع هلال والتى تقع على مساحة ٥١١٥ فدان.
محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد
محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد
محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد
محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد
محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد
محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد
محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد
محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد

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