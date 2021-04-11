«الزراعة» تنفذ دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش

نفذ المعمل المركزى لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة دورة تدريبية بمديرية الزراعة في محافظة الغربية، تحت عنوان "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش"، ضمن توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوعية المزارعين والمهندسين الزاعيين بالاستخدام الآمن للمبيدات والممارسات الزراعية السليمة.وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، إن الدورة التدريبية استفاد منها ٣٢ متدربا من مهندسى الإرشاد والمكافحة، وعدد من مزارعي المحافظة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المعمل لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بالخسائر التى تسببها الحشائش للإنتاج الزراعى وكيفية التعرف عليها والطرق المختلفة لإدارتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.وأوضح أنه تناول خلال الدورة عددا من الموضوعات على رأسها: الحشائش المنتشرة فى المحاصيل الشتوية المختلفة والخسائر التى تحدثها وكيف يمكن تقسيمها، وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر.