محافظ أسوان يطالب بسرعة استيفاء مستندات قبول طلبات التصالح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مواصلة لجان المعاينة لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المرور الميداني على المباني المستهدف إنهاء إجراءاتها وتقنين أوضاعها.وطالب محافظ أسوان من أصحاب طلبات التصالح بالإسراع في استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المباني وعدم تغيير نشاط الجراجات لأي أنشطة أخرى.وأكد المحافظ على أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم أول بأول التصديق على قبول طلبات التصالح بأعمال مخالفات البناء بشكل نهائي بمجرد من استيفاء المستندات ودفع الرسوم وعمل المعاينة الميدانية.