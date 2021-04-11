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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قبل قدوم «رمضان».. تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:31 م
اللحوم
اللحوم
دعاء أبو العزم
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قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف عبد الباسط، في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أن أسعار اللحوم سجلت سعر يبدأ من 120 جنيهًا حتى 140 جنيهًا، فيما تباع الكبدة بسعر من 130 جنيهًا حتى 150 جنيهًا.

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