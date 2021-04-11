تردد قنوات النهار 2021

تردد قنوات النهار 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان





ويهتم المواطنين في مصر والوطن العربي بمشاهدة المسلسلات على العديد من القنوات المصرية، في شهر رمضان، خصوصا أن رمضان ٢٠٢١ سيشهد عرض العديد من المسلسلات الدرامية، التي سيكون ابطالها من أفضل الفنانين المصريين، ويمكن للقارىء المصرى والعربي التعرف على خطوات تنزيل قنوات النهار من خلال التقرير التالى.لديكم خلال الخطوات الأتية كافة المعلومات عن تردد قنوات النهار ٢٠٢١، وفقا لأخر التحديثات، لمشاهدة المسلسلات في شهر رمضان، كما هو موضح بالتالي:- يجب على المواطنين الدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١١٤٨٨، وهو تردد قناة النهار دراما، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر رأسي أو عمودي، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٣٤، وتردد قناة النهار ٢ هو ١١٤٨٨، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل تصحيح الخطأ ٣٤، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠.

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