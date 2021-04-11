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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قنوات النهار 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:55 م
قنوات النهار
قنوات النهار
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن تردد قنوات النهار 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى أهم المعلومات عن تردد قنوات النهار لمشاهدة مسلسلات رمضان، وارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن قنوات النهار، وتعرض قنوات النهار عدد من المسلسلات بشكل حصرى على شاشتها، حيث تعد قنوات النهار من أفضل القنوات الموجودة على الساحة الإعلامية، وداخل التقرير يتعرف المواطنين على كيفية تنزيل المحطة على القمر الصناعى النايل سات.

تردد قنوات النهار 2021 

ويهتم المواطنين في مصر والوطن العربي بمشاهدة المسلسلات على العديد من القنوات المصرية، في شهر رمضان، خصوصا أن رمضان ٢٠٢١ سيشهد عرض العديد من المسلسلات الدرامية، التي سيكون ابطالها من أفضل الفنانين المصريين، ويمكن للقارىء المصرى والعربي التعرف على خطوات تنزيل قنوات النهار من خلال التقرير التالى.

تردد قنوات النهار 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان


لديكم خلال الخطوات الأتية كافة المعلومات عن تردد قنوات النهار ٢٠٢١، وفقا لأخر التحديثات، لمشاهدة المسلسلات في شهر رمضان، كما هو موضح بالتالي:

- يجب على المواطنين الدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١١٤٨٨، وهو تردد قناة النهار دراما، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر رأسي أو عمودي، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٣٤، وتردد قناة النهار ٢ هو ١١٤٨٨، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل تصحيح الخطأ ٣٤، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠.

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- بعد ذلك يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، وبعد ذلك يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل تردد قنوات النهار 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل عن كيفية تنزيل تردد قنوات النهار 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان على الريسيفر، حتي يستطيع المشاهدين متابعة كافة المسلسلات التي ستعرض في رمضان ٢٠٢١.

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