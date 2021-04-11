الآن.. تردد قناة الحياة الحمراء 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان

تردد قناة الحياة الحمراء 2021 مشاهدة مسلسلات شهر رمضان

تردد قناة الحياة الحمراء 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان





يبحث الكثير من المواطنين في مصر والوطن العربي عنلمشاهدة مسلسلات شهر رمضان، بسبب قرب شهر رمضان المعظم بيوم واحد فقط لمتابعه البرامج والمسلسلات بها.وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 11-4-2021، التردد الخاص بقناة الحياة الحمراء 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان وتعتبر قناة الحياة الحمراء من أبرز باقة قنوات الحياة التي تقدم برامج متنوعة من أهم برامجها برنامج مصر اليوم، الذي يتابع الأحداث والأخبار على كافة المستويات، وبرنامج التوك شو شارع شريف، وبرنامج المطبخ، حيث نتابع ترد القناة عبر البيانات التالية:معدل الترميز: 27500.التردد: 12206.الاستقطاب: رأسي v.الاستقطاب: FEC.القمر الصناعي: نايل سات.معاكل التصحيح: 56.تردد قناة الحياة الحمراءالتردد: 12207الاستقطاب: عموديمعدل الترميز: 27500معامل التصحيح: 34القمر الصناعي: نايل سات.الجدير بالذكر ان قناة الحياة الحمرا انطلقت في عام 2008 حيث تتسم بصبغتها الإعلامية الشاملة والمتنوعة التي تسعى من خلالها لإرضاء كافة الأذواق والشرائح وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية الهامة مما جعلها ضمن القنوات المصرية والعربية العشر الأكثر مشاهدة في العالم العربي.مسلسلات رمضان 2021 علي قناة الحياة الحمرا1 - مسلسل النمر من بطولة محمد إمام ونرمين الفقي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد.2 - مسلسل ضل راجل من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور وإنعام سالوسة.3 - مسلسل عالم موازي من بطولة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف ودلال عبد العزيز.4 - مسلسل أحسن أب بطولة علي ربيع وأحمد فتحي وسامي مغاوري وهاجر أحمد.5 - مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف.6 - مسلسل القاهرة كابول أيضا يقترب بشدة من العرض على الحياة بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي.