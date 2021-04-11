قاطنى الاسكان الاجتماعى بأكتوبر الجديدة يستقبلون شهر رمضان بالزينة (صور)

في جو ملئ بالفرحة ورائحة رمضان تفوح في كل ركن وشارع، قام عدد من شباب الإسكان الاجتماعي في منطقة الـ800 فدان بأكتوبر الجديدة بنزين الشوارع والعمارات بالأفرع المضيئة والزينة الملونة، في وسط ضحكات واحتفالات الأطفال والكبار لاستقبال شهر رمضان.كما قام عدد من الأهالي بتزيين البلاكونات والميادين المحيطة بالمدينة الجديدة، وأصحاب المحلات أيضًا، وتعليق فوانيس رمضان والأنوار الملونة، استعدادًا للشهر الكريم وسط إجراءات احترازية والوقائية من فيروس كورونا.وأكد عدد من الأهالي، أن الهدف هو رسم الفرحة على وجوه كل أبناء المدينة، وهما شباب يأمل في عيشة هنية وجديدة من كبيرهم وحتى صغيرهم، احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك، وتعليق زينة وفوانيس رمضان في الشوارع تحت شعار «أهلًا رمضان».