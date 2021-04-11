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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نور تهنئ جمهورها بحلول رمضان بصورة من كواليس «ضل راجل»

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:11 م
نور
نور
محمد مجدي
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هنأت الفنانة اللبنانية نور جمهورها ومحبيها بقرب قدوم شهر رمضان المبارك والذي ينطلق معه مسلسلها الجديد "ضل راجل".

وروجت نور لأحداث مسلسلها بصورة من الكواليس مع ياسر جلال وعلقت قائلة: "‏كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله تحبوا مسلسل ‎ضل راجل، إنتاج: ‎سينرجي، إخراج: أحمد صالح، تأليف: أحمد عبدالفتاح".

ويشارك في بطولة المسلسل ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

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