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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

جهود مكثفة من الحماية المدنية للسيطرة على حريق خط غاز أكتوبر

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:10 م
حريق خط غاز أكتوبر
حريق خط غاز أكتوبر
ندى حمدي
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تكثف قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها للسيطرة على حريق هائل شب إثر حدوث تسرب في خط الغاز أحد خطوط شبكة الغاز المغذي للحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

البداية عندما تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، يفيد تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب المدير.

وانتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد رجال الشرطة الذين فرضوا كردونًا أمنيًا للحفاظ على سلامة الجميع.

وتم تأمين المنطقة تجنبًا لحدوث أي خسائر وسط تواجد من الفرق الفنية التابعة للشركة التي تقوم حاليا بتأمين المنطقة من خلال فحص "المنظم" المغذى لها والتي اندلعت منه النيران دون معرفة السبب الحقيقي حتى اللحظة.

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