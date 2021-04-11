مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في مشاجرة بسوهاج

لقي شخص مصرعه في قرية المدمر التابعة لمركز طما في محافظة سوهاج بينما أصيب 9 آخرين نتيجة مشاجرة بين الأهالي.وكان تبلغ لمديرية الصحة في محافظة سوهاج بوقوع مشاجرة بين الأهالي في قرية المدمر في مركز طما في محافظة سوهاج، وتبين وفاة شخص يبلغ من العمر 55 عاما بينما أصيب 9 آخرين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى طما المركزي ثم تم تحويل 3 من المصابين لخطورة حالتهم الصحية إلى مستشفى أسيوط الجامعي.