أسامة غنيم مديرًا لوحدة التحول الرقمي بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتور أسامة عبد الهادي غنيم، ‏المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات مديرًا لوحدة التحول الرقمي بالجامعة.وتضمن القرار مجموعة من التكليفات منها وضع خطة استراتيجية للتحول الرقمي تشمل كافة وحدات الجامعة الإدارية ووضع خطة لتدريب العاملين بالإدارات المختلفة على مهارات التحول الرقمي ومتابعة تنفيذها، فضلًا عن استكمال المنظومات الإلكترونية بالعمل بوحدات الجامعة (التنظيم والادارة والمشتريات والمخازن).حصل الدكتور أسامة غنيم على بكالوريوس الإحصاء الرياضي وعلوم الحاسب من كلية العلوم جامعة طنطا عام 2003، ماجستير علوم الحاسب من كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم درجة دكتوراة الفلسفة في علوم الحاسب جامعة مانجالور الهند عام 2018.واختير «غنيم» عضوا بلجنة إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعه طنطا ومديرًا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية وعضو مجلس إدارة مركز استشارات الحاسبات ونظم المعلومات.